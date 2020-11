Ratase hingetõmbepaus lõppes. Kas Helmed ületasid kriitilise piiri?

Tellijale

Rahandusminister Martin Helme ning siseminister Mart Helme raadiosaates lausutud sõnade järelmid tõotavad seekord olla valitsuse senise 18 kuu kriitilisimad, kuna mängu toodi julge­olekulised huvid.

Juba laupäeval EKRE volikogul lausus erakonna esimees Martin Helme, et Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel toimub ulatuslik valimispettus, ning tõi paralleele Valgevenega. Välisminister Urmas Reinsalu kutsus seejärel Helmet üles kirgi jahutama. «Ma arvan, et mida vähem me avaldusi Ameerika suunal ühele või teisele poole teeme, seda ratsionaalsem see on.»

Julgeoleku õõnestamine

Pühapäeval jätkati samal toonil: järgmised neli aastat USA presidendiametis olevat Joe Bidenit sõimas Mart Helme korruptandiks. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis siseminister. Muu kõrval ütles Helme kindlas kõneviisis, et ka Eestis ei ole valimised olnud ausad. Ta tõmbas võrdusmärgi USAs kasutusel olnud postihääletuse ning Eesti e-hääletuse vahele.

Helme põhjendas süüdistusi Eesti e-hääletuse aadressil nii: «On olemas selline suurepärane asi nagu valijate register. Seal ei ole inimesi, kellel ei ole õigus valida. Aga seal on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole mitte kunagi valimas käinud ja kelle hääled on vabad ning kelle hääled on võimalik e-valimistel kantida e-häälteks. Ja kanditakse. Ning öeldakse, kuidas Reformierakond võitis valimised ülekaalukalt. Tegelikult ei võitnud.»

Helme sõnavõttu nähti selge julgeolekuohuna. President Kersti Kaljulaid märkis: «Ameerika rahvas valib endale presidendi meie ministrite abita, aga Eesti valitsus peab seisma meie liitlassuhete ja julgeoleku eest. Kahjuks on kaks Vabariigi Valitsuse liiget saatnud täna välja selge sõnumi, et see liitlassuhe pole nende jaoks väärtus.» Kaljulaid kinnitas, et kutsub lähipäevil kokku riigikaitse nõukogu.