VIDEO JA BLOGI ⟩ Jüri Ratas Helme tagasiastumisest: see samm on märkimisväärne ja poliitilise kaaluga

Peaminister Jüri Ratas ütles pärast valitsuspartnerite nõupidamist, et pärast eilset Mart Helme ütlemisi raadiosaates ei näinud peaminister Helmet oma ametis. «See raadiosaade oli. Need sõnad olid öeldud. Kui selliseid sõnu öeldakse, siis sellel on ka tagajärg,» lausus Ratas.

Tema sõnul on viimased tunnid olnud poliitiliselt ärevad. «Olgem ausad, et see samm on märkimisväärne ja poliitilise kaaluga,» selgitas ta Mart Helme ametist lahkumist.