Eesti pürgib ametlikult Arktika Nõukogu vaatlejariigiks

Eesti taotlust tutvustaval videokohtumisel Arktika Nõukogu eesistujariigi Islandi välisminister Gudlaugur Thór Thórdarsoniga ütles välisminister Urmas Reinsalu, et Arktika kestliku arengu tagamine ei peaks olema ainult Arktika riikide ülesanne, vaid ka teiste – eriti Arktika lähedal asuvate – riikide kohustus. «Kõige põhjapoolsema mitte-Arktika riigina Eesti tahab ja on valmis seda vastutust kandma,» sõnas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on otsus taotlus esitada selge näide Eesti pühendumusest ja laialdasest huvist võtta osa Arktika Nõukogu tööst, et aidata kaasa Arktika kestlikule arengule.

Vaatlejastaatuses saaks Eesti senisest oluliselt rohkem kasutada Arktika arengute küsimustes kaasa rääkimisel Eesti teadmisi ja ekspertiisi. «Arktika on üleilmsete kliimamuutuste lakmuspaber – me ei pruugi olla Arktika riik, aga sealsed arengud ei tunne riigipiire ja mõjutavad otseselt ka meid,» rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul on Eestil Arktika leidliku naabrina palju pakkuda. Meil on Arktika uurimisel teadmised ja pikk ajalugu ning meie teadlaste leide saab Arktikale hõlpsasti kohandada. Juba praegu on Eesti teadlaste initsiatiivil ja kaasabil loodud teadmine ja lahendused jõudnud ka Arktika Nõukogu juures töötavate töörühmadeni.