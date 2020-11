Raudteelaste ametiühing korraldab miitingu oma usaldusisiku kaitseks

Riigiettevõtte AS Operail ütles ülesse töölepingu ametiühingu usaldusisikuga usalduse kaotuse tõttu. Usaldusisik naases puhkuselt, kui talle teatati, et temaga lõpetatakse tööleping usalduse kaotuse tõttu. Ta töötas veel neli vahetust ning tööleping lõpetati 26. oktoobril. Usaldusisiku kolleegid osalesid Narvas 6. novembril toimunud piketis. Seejärel alustati usaldusisiku kaitseks allkirjade korjamist pöördumisele tööandja poole.

«Töötajad toetasid usaldusisikut, tulles piketile Narvas. See näitab veelkord, et kui nende kolleeg Aleksander Monzosov oleks rikkunud töökohustusi, nagu väidab tööandja, siis töötajate poolset toetust ei oleks. Töötajad teavad, mis on tõsine rikkumine või mis on välja mõeldud,» ütles raudteelaste ametiühingu juhatuse esimees Oleg Tšubarov.