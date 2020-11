Vene saatejuht Mart Helmest: Eestis ei ole lubatud teisitimõtlemine

Solovjov märkis, et välismeedia kihab uudisest, et Venemaa president pole veel Joe Bidenit USA presidendivalimiste võidu puhul õnnitlenud. «Me saame aru, et valimisvõitlus Ameerikas endiselt käib, kuigi pole mingeid illusioone, kes selle võidu sai. Lihtsalt see pole veel ametlik,» rääkis saatejuht Solovjov.