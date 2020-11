Juhani Jaeger: eriarvamused tuleb klaarida erakonna sees

Kommenteerides ühenduste etteheiteid Tõnis Konsi suhtes leidis Jaeger, et isiklikule arvamusele on õigus igal erakonna liikmel. «Ühenduste etteheiteid põhjustas isikliku eriarvamuse esitamine viisil, mis seadis kahtluse alla erakonnas heaks kiidetud otsuse toetada abielu määratlemist naise ja mehe liiduna. Eriarvamused iseenesest on ju loomulikud. Neid on kõigil, ka mul endal. Kui erakond on demokraatlikul viisil leidnud ühisosa, siis tuleb seda aktsepteerida ja erakonnast väljaspool tegutseda ühtse programmi nimel,» lisas Jaeger.