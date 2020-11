Tartu linnapeade reas on olnud mitut masti mehi ja isegi üks kõrge aukraadiga sõjaväelane – kindral Aleksander Tõnisson. Tema mälestused on eelmisel nädalal ilmunud raamatukaante vahel ja nende lugemisest tunnevad kindlasti kõige suuremat rõõmu sõjandusteema austajad, kuid raamatu tagumises osas on mõndagi ka Emajõelinna ajaloo huvilistele.