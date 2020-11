EKRE ei ole rahvahääletuse edasilükkamist arutanud

Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask teatas kirjas põhiseaduskomisjoni esimehele Alar Lanemanile (EKRE), et kuna tehnilised süsteemid on arendusfaasis, siis 25. aprillil abieluteemalist rahvahääletust teha ei saa. EKRE fraktsioon pole teemat veel arutanud, kuid oma lahendusvariant on neil juba olemas.