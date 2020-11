Kevadesse plaanitav rahvahääletus kiirustab RIA-t takka

See tähendab RIA jaoks seda, et süsteem peaks hääletuse ajaks vähemalt osaliselt valmis olema. RIA valimiste infosüsteemide arenduse osakonna juhataja Alo Einla ütles ERR uudisteportaalile , et nüüd proovitakse välja selgitada, mis oleks tarvis kindlasti plaanitust kiiremini valmis teha: näiteks elektroonilised valimisnimekirjad peaks rahvahääletuse ajaks valmis tegema, kuna nendega on seotud kogu infosüsteem.

Infosüsteemi arendamist on rahastatud projektipõhiselt ning rahvahääletus võib endaga tuua lisakulusid, selgitas rahvusringhäälingule riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe. «Kui minna seda teed, et valimiste infosüsteem teha kasutusvalmiks kevadeks, et saaks rahvahääletust korraldada, siis eeldaks see, et sellest projektipõhisusest saaks mööda minna ja vaadata mingit muud lahendust. Et saaks arendused kiiremini lõpetada ja rahastada,» ütles ta.