Aegnast saab ökosaar

«Aegna saarel on suur potentsiaal pakkuda mitte ainult keskkonnahoidlikke, vaid ka nutikaid lahendusi. Tööd selles suunas on kulgenud edukalt, juba on valminud seiresüsteemid, puhkajatele suunatud taristu, keskkonnaõpet toetavad materjalid, valmimas on jäätmejaam. Tallinna südalinnast vaid pooletunnise laevasõidu kaugusel on looduslik paradiis, mis seni saanud põhjendamatult vähe tähelepanu. Seda saame nüüd muuta!» sõnas Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.