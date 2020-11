Valimiste lähenedes lõid Pirita linnaosakogus kired lõkkele

Remmak-Grassmann on niisugusest asjade käigust nördinud. Tema sõnul toodi ­partnerite vahetuse põhju­seks ­muuhulgas see, et opositsioonil polevat linnaosakogu komisjonides ühtegi kohta olnud. «Aga keegi ei keelanud neil ju tööd teha. Ja isamaalane Madis Päts kuulus revisjonikomisjoni. Pealegi on igal linnaosakogu liikmel õigus osaleda kõikide komisjonide töös. Lihtsalt komisjoni liige saab mingisuguse töötasu, aga linnaosakogu liige võib käia ka nende komisjonide koosolekutel, mille liige ta ei ole. Nii et keegi ei keela töö tegemist,» ütles ta.