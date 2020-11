EKRE kandidaat siseministri ametikohale on Alar Laneman

«Peame püüdlema selle poole, et Eesti oleks maailma turvalisim riik. Selleks tuleb muu hulgas tagada, et üleilmse rahvaste rändamise käigus ei tekiks meie riigis suletud elanikegruppe. Eesti saab lubada ainult nii palju sisserändajaid, kui me suudame edukalt lõimida,» ütles Laneman.