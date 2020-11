Terviseamet: kõrge nakatumisohuga huvitegevus tuleks pausile panna

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul levib koroonaviirus rohkem neid tegevusi tehes, kus inimesed kinnistes ruumides valjusti räägivad, laulavad või näiteks mõnda puhkpilli mängivad. «Täna saame tõdeda, et Eestis on SARS-CoV2 püsiv riigisisene levik, mis on jõudnud ka koolidesse ja huviringidesse,» ütles Härma.