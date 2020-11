Eriti põdurad pääsevad tulevikus kaitseväe arstlikust komisjonist

Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse juhi Anu Rannaveski sõnul kulub täna suur osa ressursist kutsealustele, kes teenistusse tegelikult ei jõua. «Nüüd, kui meil on ligipääs tema terviseandmetele ja me juba infosüsteemist näeme, et ta ajateenistusse ei sobi – kas tal on mingi haigus, mingi vigastus –, siis nende puhul saab arst teha otsuse andmebaasis olevate andmete pealt,» ütles ta.

«Kõige olulisem võiks olla muudatus, et me kaitseressursside komisjonis näeksime kutsealuste terviseandmeid, sest siiani on need olnud vaikimisi suletud, kutsealune on pidanud nad ise lahti tegema,» sõnas arstliku komisjoni ekspertarst, Laagri perearst Triinu-Mari Ots.