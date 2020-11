Eesti soovib pürgida OSCE eesistujaks

Praegu on OSCE eesistujariik Albaania. Kinnitatud on kaks järgmist eesistumist: Rootsi 2021. aastal ja Poola 2022. aastal. Eesistumine otsustatakse OSCE osalisriikide konsensuse alusel, teatas välisministeerium.

Tema sõnul annab Eesti valitud liikmesus ÜRO julgeolekunõukogus meie välisteenistusele tipptasemel vilumuse läbirääkimis- ja diplomaatiliste protsesside juhtimisel. Julgeolekunõukogu liikmesus lõppeb 2021. aasta detsembris. Eesti eesistumine OSCE-s on tulevikuvaates loogiline samm, et rakendada saadud kogemusi, suurendada Eesti välispoliitilist haaret ja võtta kanda uus vastutav roll rahvusvahelises diplomaatias.

OSCE pädevuses on konfliktidele rahumeelsete lahenduste leidmine Eesti ja Euroopa Liidu naabruses. See puudutab vahetult Eesti julgeolekuhuve. Näiteks lähetas OSCE Venemaa agressiooni järel Ukrainasse erivaatlusmissiooni. Eelkõige vahendustegevuse kaudu on OSCE-l märkimisväärne roll Gruusia territoriaalse terviklikkuse taastamisel ning Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelsel ja jätkusuutlikul lahendamisel. OSCE fookuses on olnud reageerimine laialdastele meeleavaldustele ja vägivallale Valgevenes. See kõik viitab OSCE kasvavale olulisusele ka lähitulevikus.