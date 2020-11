Paet: Eesti on ainuke USA valimistes kahelnud riik EL-is ja NATO-s

«Kui heita pilk lõppevale, Eesti maine seisukohalt kahjuks nukrale nädalale, mida ilmestasid rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme verbaalsed rünnakud ja solvangud USA valimiste ning presidendivalimiste võitja Joe Bideni vastu, siis praeguseks on päris selge, et Eesti maine on saanud suure löögi,» kirjutab Paet sotsiaalmeedias. «Need ütlemised jõudsid nimelt kõikjale maailma. Eesti on ainuke USA liitlasriik NATO-s ning ainuke EL-i riik, mille valitsuse liikmed võtsid ette sellise rünnaku Bideni ja USA valimiste suhtes.»

«Ja sellega paistab silma ning saab tähelepanu. Kahjuks küll sellist tähelepanu, mis jääb Eestit veel pikaks ajaks kahjustama,» nendib Paet. «Nii oli selle lõppeva nädala jooksul ainuüksi USA, Briti, Saksamaa ja Prantsusmaa ajakirjanduses Eestist ligi 270 kajastust. Ja valdav enamus ehk 90 protsenti kajastustest oli Eesti sise- ja rahandusministri USA presidendivalimisteteemaliste väljaütlemiste kohta, kus need Eesti valitsuse liikmed nimetasid Joe Bidenit korrumpeerunud, šantažeeritavaks närakaks ning USA valimistulemuste kohta ütlesid ministrid, et ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud.»