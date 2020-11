Jaapanlastele tutvustati Eestis õppimise võimalusi

Jaapan on välistudengite valdkonnas üks Aasia suurimaid saatjariike ning võiks Eesti jaoks olla kõrge potentsiaaliga turg talentide värbamiseks. Praegu omandab Eestis diplomit 44 Jaapani tudengit nii bakalaureuse- magistri- kui doktoriõppes. Õppekavadest on jaapanlaste seas kõige populaarsemad informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, sotsiaalteadused kui ka muusika ja esituskunstid ning ärindus ja majandus.

Tokio resideeruva Eesti suursaatkonna nõunik Argo Kangro lausus Jaapanis tuntud ütlust «hyaku-bun wa ikken ni shikazu», mis tähendab tõlkes seda, et parem üks kord näha kui sada korda kuulda. «Eesti keeles oleks hea vaste, et oma silm on kuningas,» tõlkis Kangro. Tal on hea meel, et aasta-aastalt on kasvanud «oma silma» usaldavad Jaapani turistid, ärimehed, poliitikud ja ka üliõpilased.