Prantsuse presidendi Emmuanuel Macroni sõnul peaksid Euroopa riigid aktiivsemalt arendama suhteid Aafrika riikidega. Positiivse näitena tõstis ta esile Eestit, kes on Prantsusmaa riigipea sõnul nende parim partner Mali julgeoleku tagamisel.

Macroni sõnul on ka Eesti ise võitnud palju sellest, et osaleb Malis operatsioonil Barkhane ja on saatnud sinna islamiäärmuslastega võitlema ka eriväelased.