Pildid ⟩ Lihula tapjat jälitanud mootorrattur sai postuumselt kodanikujulguse aumärgi

Virgot Rägastik teavitas 6. juuni õhtul telefonitsi Häirekeskust, et Lihulas Olerexi tankla juures sõidab kahtlase sõidustiiliga mootorsõiduk. Häirekeskusest antud juhiste järgi järgnes Virgot oma mootorrattal sõidukile, et takistada selle edasist liikluses osalemist. Mõne aja möödudes sõiduk peatus ja seda juhtinud mees tulistas talle järgi sõitnud Virgotit, kes suri sündmuskohal. Traagilises sündmuses hukkus veel üks inimene. Kaks last, vanur ja abipolitseinik said vigastada.