MILITAARHARJUTUS ⟩ Ameerika eriväelased lendasid kopteritega Rootsist Eestisse

«See oli Ühendriikidele tohutu õpikogemus. Õppisime paremini tundma oma partnerite planeerimis- ja teostusviise. Kuigi me töötame koos erinevate sõjavägede ja erinevate partneritega, siis seisame silmitsi samade väljakutsetega. Saime neid jagada ja neist ühiselt samade praktikatega jagu saada,» lisas Ameerika esindaja.

«Sellele vaatamata said õhutulejuhid harjutada suhtlust hävitajate pilootidega ning jagada kogemusi meie liitlastega. Koostöö Ühendriikidega on meil väga tihe – osaleme regulaarselt erinevatel õppustel, kus saame töötada liitlaste lennuvahenditega ning omandame oma tööks vajaliku kõrgeima kvalifikatsiooni just tänu Ameerika kolleegidele,» lisas Rattiste.