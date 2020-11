Haabersti elanikud on oodatud kaasa rääkima Tiskre tee rekonstrueerimise teemal

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et projekteeritav objekt hõlmab Tiskre teed lõigus Kakumäe tee kuni Tiskre tee 21. «Projekteeritava viie meetri laiuse asfaltkattega sõidutee lõigu pikkuseks on 890 meetrit. Lisaks rajatakse sõidutee äärde äärekiviga eraldatud kolme meetri laiune jalgratta- ja jalgtee ning tänavavalgustus,» ütles linnaosavanem.

«Projekti eesmärk on tagada jalakäijate ja kergliiklejate ohutu liiklemine ja teeületus ning kiiruspiirangu järgmine ja seetõttu on ette nähtud rajada tõstetud ristmikualad, tõstetud ülekäigukohad, künnised ning teekitsendus. Projektlahendus on koostatud eesmärgiga säästa võimalikult palju olemasolevat haljastust,» selgitas Hanimägi ning lisas, et projektis on ette nähtud ka Tiskre tee äärde kahe avaliku pakendipunkti rajamine.