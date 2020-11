FOTOD ⟩ Narvas avastati hiigelkogus narkootikume

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanovil on hea meel, et tänavad on nüüd narkootikumitest mõnevõrra tühjemad. «Kurb tõdeda, et ka Virumaal käideldakse narkootiliste ainete meeletuid koguseid ja see on märk sellest, et nõudlus on endiselt suur. Tulevane kohtuprotsess on hea signaal kõigile narkootikumide käitlejatele – uimastite ebaseadusliku käitlemise vastu võitlemine on üks politsei põhieesmärke ning ebaseadusliku käitlemise eest kehtestatud karistused on väga karmid,» ütles Kabanov.