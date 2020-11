Espenberg annetab lahkumishüvitise heategevuseks

«Seoses Mart Helme tagasitulekuga riigikokku sain ka seaduses ette nähtud lahkumishüvitise, mida ajakirjandus kohe arutama hakkas brutos koos maksudega. See on minu raha, et kohaneda, leida uus töö, jne. Ootamatult selgus, et seoses Alar Lanemani minekuga siseministriks peaksin jälle tagasi riigikokku naasma. Sellises olukorras ei saa ma seda raha endale jätta, vaid annetan suures osas heategevuseks Vähiliidule, Tallinna Lastehaiglale ja Sünnitusabi Fondile,» teatas Espenberg sotsiaalmeedias.