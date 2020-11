Laneman koroonast: peaksime aja maha võtma, et päästa jõulud

Siseministrikandidaadi sõnul tehti kriisi algul otsuseid vastavalt olemasolevale infole. «See vahepealne lähenemine oli väga hea, et peske käsi, kandke maski – ei ole ühte imemeedet, aga on väga palju praktilisi samme, mis aitavad kaasa sellele, et vähendada haigestumisriski ja kergendada ravi,» leiab Laneman, juhtides samal ajal tähelepanu sellele, et tihti kiputakse otsuste langetamisega liiga pikalt venitama. «On otsustamise-arutamise aeg ja siis on ka otsuse aeg. Parem rahuldav otsus, aga õigel ajal, kui väga perfektne otsus, aga liiga hilja,» ütleb ta.

Piirangute kehtestamisega ei saa uue siseministrikandidaadi hinnangul venitada lihtsalt seetõttu, et püüda kõigile meele järele olla, sest alati on neid, kes on rahul ja neid, kes ei ole. «Joon tuleks tõmmata siis, kui neid, kes on rahul, on rohkem – nii see demokraatia töötab,» selgitab Laneman.