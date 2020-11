Ukraina ettevõtjaid koolitanud eestlased pälvisid Euroopa komisjoni tunnustuse

«Meie ja kõigi Eestist pärit koolitajate jaoks, kes me kolme aasta vältel kümneid ja kümneid kordi mööda Ukraina regioone ringi lendasime ja tuhandeid tunde lisaks interneti vahendusel Ukraina ettevõtete heaks panustasime, on see suur au,» märkis programmi loonud Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits komisjoni tunnustust kommenteerides.

«Täna võin uhkusega öelda, et Eestis ei ole mitte ainult e-riigi ja küberkaitse tehnoloogiad, mis välismaalasi köidavad. Vaid on ka tõestatud rahvusvaheline koolituskompetents majanduste kasvama panemiseks. Need on paljuski meie Eesti enda inimesed, kelle praktilised eksporditeadmised on Ukrainale palju kasu toonud,» lisas Naarits.