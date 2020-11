Raplamaal kadunud mehe leidis metsast üles kopterimeeskond

Eile pärastlõunal kella 15 ajal sai politsei teate, et Kehtna vallas Kumma külas lahkus kella 12 ajal oma kodust teadmata suunas 62-aastane mees, kelle elu ja tervis võis olla ohus. Politseinikud asusid meest otsima ning kaasati ka teenistuskoer koos koerajuhiga.

«Elu näitab, et kõikide halbade asjaolude kokkulangemisel võib ära eksida ka kodulähedases metsas. Mul on väga hea meel, et kadunud mees vaid loetud tundidega leida õnnestus. Ööd metsas ei oleks ta sellistes oludes vastu pidanud,» lisas Kaldma.