Liba-kauplemisplatvormil tehinguid teinud mees jäi ilma 16 000 eurost

Ka alustati uurimist lotopettuses. Nimelt loodi 53-aastasele naisele lottoviva.com lehel ebaõige ettekujutus tegelikest asjaoludest. Naine ostis lotopileteid paybillbox.com kaudu ning paari nädala jooksul jäeti talle mulje, et osa tema pileteid on võitnud ning lottoviva.com esindajad kandsid naisele ühe korra üle 21 eurot. Seejärel märkas naine, et üks tema pilet on võitnud 32 000 eurot ning selle kättesaamiseks pidi ta tasuma 10 protsenti võidusummast. Naine maksis maksevahendusfirmale 3210 eurot, ent oma võitu ta kunagi kätte ei saanud ning temalt nõuti erinevatel ettekäänetel uusi makseid. Kogukahju ligikaudu 3400 eurot.