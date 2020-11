Aivar Kokk: põllumajandussektori kriisiabi toetavad kõik erakonnad

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et kriisiabi põllumajandussektorile on valmis lõpphääletusel toetama kõik Riigikogu erakonnad. «Pandeemia mõjud on jõudnud põllumajandussektorisse ning tugeva hoobi on saanud veise-, sea, lamba- ja kitsekasvatus, piimakarja pidajad ning ka aiandus- ja maheteraviljasektor. Seetõttu eraldamegi kriisi mõjude pehmendamiseks juba käesoleval aastal 12 miljonit eurot,» ütles Kokk.