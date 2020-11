Haridusminister: käisin ametiautoga perereisil Horvaatias

Õhtulehe ajakirjanikud vaatlesid kolmel tööpäeval Repsi tegemisi, kuna ministri laste sõidutamine maksumaksja kulul olevat «avalik saladus», vahendab Õhtuleht.

Reps kirjutas sostsiaalmeediasse, et tema ametiauto eest on tasutud erisoodustusmaksu, et seda saaks kasutada ka töövälisel ajal. «Ministriametis on mul ülipikad tööpäevad koos pingelise logistikaga, mis ei võimalda alati isikliku autoga lapsi lasteaeda ja kooli viia või neile järele minna. Ma olen väga tänulik oma autojuhile, kes on olukorda mõistnud ja ühitanud neid käike, et mul oleks võimalik ministrina tõhusamalt tööd teha,» kirjutas Reps.

Ministri sõnul andis ta ajakirjanikele lühikese kommentaari, kus ta eksis ühes kohas. «Olen tõepoolest ametiautoga ka paari aasta eest korra Horvaatias käinud. Palun vabandust, et ma seda kohe ei mäletanud,» kirjutas ta.

Ministeeriumi kantsler Mart Laidmets kinnitas, et ühtegi ministeeriumi töötajat ei ole survestatud ministri perekonna heaks tööle.

Laidmetsa sõnul on ministeeriumi tugistruktuuride töötajad andnud parima, et minister saaks eriti pingelistel tööpäevadel erilisel koroona-aastal oma tööülesandeid täita ja teda aidanud logistiliste probleemidega. «Rõhutan, et nimetatud transpordivahendi puhul on tasutud õiguslikult korrektselt erisoodustustasu, mis võimaldab kasutada sõidukit ka töövälisel ajal,» märkis Laidmets.

Eelmise autojuhi lahkumise põhjuseid ei pea kantsler tööandja ja töövõtja vahelisele kokkuleppele viidates väärikaks kommenteerida, öeldes vaid, et ministeeriumis on algatanud mitmeid struktuurimuudatusi, millest üks on ka autojuhi ja haldusspetsialisti tööülesannete ühendamine.

Reps on haridus- ja teadusminister alates 2019. aastast. Tal on kuus last: kaks tütart ning neli poega.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas postitas sotsiaalmeediasse kohe pärast artikli ilmumist, et hairdusminister Reps on pühendunud ning asjatundlik minister. «Lisaks sellele on ta kuue lapse tubli ema, kellel tuleb 24 tunni sees ühitada nii töö kui ka pereelu. Minu hinnangul on laste ja pere kaudu ministri ründamine sobimatu,» leiab peaminister.

