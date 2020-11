Pakosta: tööandjad on kohustatud tõhustama töötajate töö- ja pereelu ühitamist

«Ma ei ole kursis kõikide oluliste asjaoludega, seetõttu annan üldise kommentaari,» toonitas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta. «Kõik Eesti tööandjad on kohustatud tõhustama töötajate töö- ja pereelu ühitamist, arvestades seejuures töötajate vajadusi,» selgitas Pakosta. Ta põhjendas, et iga tööandja otsustab ise, kuidas ta seda kohustust täpsemalt täidab.

«Lahendused võivad olla erinevad, kuna lapsevanemategi vajadused on väga mitmel põhjusel erisugused. Töötajad peaksid teadma, milline on tööandja juures kehtiv töö- ja pereelu ühitamise tõhustamise kord ja millised on võimalused tööandja toetust saada,» lisas volinik.