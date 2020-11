Taas saab oma romusõidukid lasta tasuta ära viia

«Tänavune romuring on järjekorras kolmas ning eelmise aasta numbrid näitasid, et üha rohkem eestimaalasi kasutab seda head võimalust anda oma kasutult vedelenud ja romuks muutunud sõiduk vaid kõne peale ära. Tollega teeme Eestimaa keskkonnaohtlikest romudest puhtamaks, andes ühtlasi neile uue elu,» ütles keskkonnaministeerium asekantsler Kaupo Heinma.

Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema, lammutatakse ise või müüakse ebaseaduslikule lammutajale. Viimane aga ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis. Kui omanik jääb liiklusregistris muutmata, siis säilib ka vastutus. Sõiduki müüjal on õigus ise maanteeametit teavitada sõiduki võõrandamisest, kui ostja seda teinud ei ole. Sõiduki võõrandamisest teatamine aitab vältida erinevaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk viie tööpäeva jooksul enda nimele vormistada. Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma vastavat luba on seadusega keelatud.

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda. On oluline, et omanikule vormistatakse üleandmiseakt ning käitluskoht esitab elektroonse lammutustõendi Maanteeameti Liiklusregistristile. Tolle lammutustõendi alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist. Omanikul on õigus nõuda lammutustõendit. BLRT Refonda, Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki kohta lammutustõendi.