Reps: minu lapsehoidjad ei ole olnud ministeeriumi palgal

Eile õhtul lahvatas poliitskandaal, kui Õhtuleht avaldas, et Reps on pidevalt lasknud ministeeriumi palgal oleval autojuhil maksumaksja raha eest oma lapsi transportida.

«Nüüd need viimaste nädalate keerulised öised nõupidamised on tekitanud ebaproportsionaalse tähelepanu sellele, et logistika, mis toimub lastel loomulikult väga rutiinselt, et kellaaeg on pool viis, olen läinud lihtsama vastupanu teed. Ja siin ma pean vaatama loomulikult, kuidas seda paremini korraldada,» tunnistas Reps, andes mõista, et esialgu ta ametist taanduda ei plaani.