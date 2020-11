Tallinn hakkab kaitsemaske jagama

Maskide kandmist propageeriv reklaamikampaania algas Tallinnas juba mõne aja eest. «Praegu valmistame ette vajalikku ressurssi ja linna süsteemi selleks, et käivitada maskide jagamise kampaania. Arutame, kes on need sihtrühmad, kellele kõigepealt maske jagama hakatakse, valmistame ette hankeid ja maskide jagamise süsteemi,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart. Täpsemalt lubas ta maskide jagamisest rääkida järgmisel nädalal.