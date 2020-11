Abivajajate topelthulk tühjendas Toidupanga laod kriitilise piirini

See on viinud olukorrani, kus heategevusorganisatsiooni iganädalased toiduvarud on kriitilises seisus. 11.–12. detsembril saab igaüks anda panuse Eesti suuremates kauplustes toimuvatel toidukogumispäevadel.

«Kui 2019. aastal teenindasime üle Eesti keskmiselt 8600 klienti nädalas, siis tänaseks on see arv kahekordistunud,» sõnas Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht Liina Peäske. Ta lisas, et kui kevadise eriolukorra ajal õnnestus Toidupangal annetusi koguda nii kodu- kui välismaistelt ettevõtetelt, siis nüüd on toetused vaibunud. Seda enam loodetakse saabuval advendikuul kohalike abile.