TALLINN, Eesti 18NOV20 Peaminister Jüri Ratas Kuku raadios. Prime Minister Jüri Ratas in Radio Kuku Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles Postimehele antud intervjuus, et kuigi tema ei pea õigeks avaliku raha kasutamist isiklikel eemärkidel, siis ei kiida ta heaks Õhtulehe jälitustegevust. Ratas rääkis veel, et kaalub isegi edaspidi hakata lapsi oma isikliku autoga kooli vedama.

Härra peaminister, Õhtulehe uurimus on paljastanud, et Mailis Reps on avalikku raha kasutanud isiklikel eesmärkidel. Kas te peate sellist tegevust õigustatuks?