Glikman: kui asjaolud leiaksid kinnitust, pole Repsi tegevuses midagi kriminaalset

«Mina oleksin ema kaudu identifitseeritavad lapsed meediakajastustest üldse välja jätnud. Paraku on Repsiga seoses tõstatatud marginaalne uudis jäämäe tipp, mis viib tunduvalt olulisema sõlmküsimuseni. Meie halduspoliitikas usutakse, et kõik see, mis on halb ettevõtjale, on hea avalikule teenistujale – ja see käib ka autode kohta,» nentis Glikman.

«Nimetame asju õige nimega: maksumaksja ostab ametnikule auto, mille kasutamise eest viimane ei maksa isiklikult sentigi, tasudes lisaks veel oma ettevõte auto eest erisoodustusmaksu ja kannatades käibemaksu tagastuspiirangu all. Väide selle kohta, et ka ametniku eest on erisoodustusmaks makstud, on demagoogiline, kuna sellise maksu olemuseks on see, et riik tõstab maksumaksja raha ühest taskust teise,» märkis Glikman.