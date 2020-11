Salmi sõnul on alates 2018. aastast kaitseinvesteeringute keskuse valitsemisalas kõik hangetega seotud dokumendid ära muudetud ja keskus töötab töötame oluliselt paremini turu ja tarnijasuhtlusega. «Auditi näidete varal ei saa me kõigega nõus olla. Oleme nõus, et tarnijasuhtluses ei ole me olnud väga head, mis on mõnes kohades toonud kaasa konkurentsi ahenemise,» ütles Salm.