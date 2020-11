Vandeadvokaadi hinnangul on Repsile keeruline etteheiteid teha

Kolmapäeval selgus, et haridusminister Mailis Reps on kasutanud oma laste igapäevaseks sõidutamiseks riigi raha.

Ginter nentis, et mil minister on erasõitude pealt tasunud erisoodustusmaksu, ei ole selles vaates probleemi. Vandeadvokaat lisab, et ka moraalselt ei ole ministrile midagi ette heita: «Mina ei kujuta ette tippjuhti, kellel on nii palju lapsi ja kes saab oma tööd teha ilma, et talle tehtaks tuge nende laste logistikaga. Väga keeruline,» ütles ta ERR-ile.

«Aga mis ei ole minu arvates eetiline, on see, kui ajakirjanik jälitab mingit autot, teeb lastest pildid ja paneb need ajalehte. Ajakirjanduseetika nõuab ikka väga selgelt, et lapsi tuuakse mängu ainult siis, kui see on paratamatu,» ütles vandeadvokaat.