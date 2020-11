Kauplustes üle Eesti saab täita laste jõulusoove

Maxima koostöös linnade-valdade sotsiaaltöötajatega ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kogusid kokku 2000 Eesti lapse kingisoovid, mille täitmisel saab kaasa aidata igaüks.

«Inglipuud on heade inimeste abil toonud viimase enam kui kümne aasta jooksul jõulurõõmu ligi 20 000 tublile ja heale lapsele üle Eesti, kelle kingikott oleks muidu tühjaks jäänud. Ka sel aastal on 47 kaupluses Eesti eri piirkondades Inglipuud, millel olevaid laste kingisoove täites saab abiks olla just oma kodukoha lapsele,» rääkis heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik Maximast.

Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli Padar paneb inimestele südamele, et kingisoovi puult võttes ostja kingi kas kohe või järgmise poeskäiguga soetaks ning kaupluse infoletti antaks. «Nii saame olla kindlad, et kõik kingid – olgu selleks mõni mänguasi, arendav mäng, koolitarve või ka soe riideese kenasti jõuludeks lasteni jõuavad,» lisas ta.

Koostöös linnade ja valdade sotsiaaltöötajatega on Inglipuudele kogutud 1500 lapse jõuluunistused, neile lisandub 500 soovi Eesti Lasterikaste Liidu peredest, milles kasvab neli või enam õde-venda.