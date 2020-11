Aeg: palusin prokuratuurilt seisukohta Õhtulehe jälitustegevuse kohta

«Ma palusin prokuratuuril anda seisukoht eraviisilise jälitustegevuse seaduslikkuse osas. Sest igal asjal on piir,» ütles Aeg, lisades, et pole võimalik, et suvalisi inimesi võib ajakirjandusliku eksperimendi huvides jälitada, nende tegevust jälgida ja andmeid koguda.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsist rääkides märkis Aeg, et minister on väga aktiivse avaliku huvi jälgimise all ja peab igat sammu arvestama - kus ta käib ja kellega kohtub. «Mis puudutab laste transportimist, siis ei maksa ka päris hulluks minna. Loomulikult võime mingid reeglid ette kirjutada, kuid alati peab jääma ka inimlik moment. Mina selles osas küll ei suuda Repsi hukka mõista, et on ametiautoga lapsi kooli viinud ja ära toonud,» ütles Aeg.