Infotehnoloogiaminister Siem tahab muuta ID-kaardi põhiseid e-valimisi

Siemi hinnangul peaks ka e-valimistega kaasnema valija näo tuvastamine, nagu see käib pabersedeliga hääletades: «Elektrooniline isiku tuvastamine toimuks samadel alustel, isik teeb oma arvuti või telefoni ekraanil siis nii-öelda näotuvastuse ja see tuvastatakse ära isiku dokumendiga,» ütles Siem ERRile .

Tema hinnangul uue süsteemi sisseviimine tehnoloogiliselt keerukas ei oleks, sest inimestel on seadmetes kõrglahutustega kaamerad, millega oleks võimalik edukalt üles pildistada nii ennast kui ka dokumente. «Ma olen äärmiselt optimistlik, et me suudame selle muudatuse juba viia rahvahääletuse ajaks ellu,» rääkis minister.