Kohtla-Järve gümnaasium soovib erandit distantsõppe kohaldamisel

Aguri hinnangul pole kontaktõppe täielik lõpetamine kõikides Ida-Virumaa gümnaasiumides proportsionaalne ega õigustatud, vaid teeb kahju ning on pigem ohtlik. Direktor leiab, et enne niivõrd mastaapsete piirangute kehtestamist tasuks arvestada haridusasutuste erisusi ja võimalusi, aga ka nutikust ja paindlikkust. Nii saatiski Agur laupäeval peaminister Jüri Ratasele taotluse erisuse tegemiseks distantsõppele jäämise osas ning palus valitsusel võimaldada gümnaasiumil kontaktõpet jätkata.

«Loodame, et valitsus võtab meie palve kaalumisele ja teeb positiivse otsuse. Heal haridusel Ida-Virumaal on elu hind ja me soovime, et gümnasistid saaksid normaalselt koolis õppida. Kutsume valitsust üles mastaapsete keeldude kehtestamisel hariduse piiramisel olema konservatiivsem. Arvestama koolide erisuste, võimaluste ja võimekusega ning võimalike piirangute tagajärgedega,» seisab palvel, mille Kohtla-Järve gümnaasium Ratasele saatis.