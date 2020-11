Lähipäevad tulevad plusskraadidega ja sajused

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi ning sajuhooge jagub kohati hommikukski. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab uus vihmasajuala, mis liigub edasi mandrile. Puhub läänekaaretuul 4-10 m/s, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Hommikul on sajuhooge hõredamalt ja harvem. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 kuni +2, Lääne-Eestis tuleb sooja 3-6 kraadi, saartel tõuseb termomeetrinäit 8 kraadini. Kolmapäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Ennelõunal on sajuhooge hõredamalt ja harvem, keskpäeval jõuab aga saartele uus sajuala, mis liigub üle Eesti itta. Ennelõunal puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s, pärastlõunal lõuna- ja edelatuul tugevneb 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja tuleb Ida-Eestis 2-6, Lääne-Eestis 6-9 kraadi.