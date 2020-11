Koroonaviiruse läbipõdenu: enne nakatumist oli minu suhtumine nagu paljudel teistel

«See postitus ei olegi suunatud neile, kes koroonaviiruse olemasolu üldse ei tunnista» 2

«Maailma Terviseorganisatsiooni andmete kohaselt teatas 20 protsenti 18-34 aastastest varem tervetest inimestest, kes koroonaviirusesse haigestus, ka tükk aega hiljem, et osad sümptomid ei ole kadunud. See on iga viies noor ja terve inimene, kes pärast viiruse läbipõdemist endiselt mõne sümptomiga hädas on,» viitab Rauno WHO andmetele.

«Jah, ma tsiteerin Maailma Terviseorganisatsiooni, aga see postitus ei olegi suunatud neile, kes koroonaviiruse olemasolu üldse ei tunnista ja arvavad, et tegemist on ülemaailmse vandenõuteooriaga, et meie sisse hiljem läbi vaktsiini mikrokiipe süstida, et mingi hiidsisalikust maailmaliider meid paremini oma kontrolli all saaks hoida,» kirjutab mees ja lisab, et tema pöördumine on suunatud neile, kes tunnistavad viiruse olemasolu, ent peavad end ekslikult immuunseks.

Rauno liitus sotsiaalmeedias grupiga, kus temaga sarnast kogemust jagavad ka teised, kes pole enda sõnul täiesti terveks saanud ka 7-8 kuud hiljem. «Selliste inimeste sümptomid on väga erinevad, alates väsimusest, pearinglusest ja peavaludest, lõpetades hingamisraskuste, oksendamise ja mäluprobleemidega,» kirjeldab ta. Ka nendel inimestel on Rauno sõnul läbivaks sümptomiks tugev väsimus, mistõttu ei suudeta tavapärast elu jätkata. «Üheks konkreetsemaks näiteks tooks ma sellest grupist ühe 20ndates sportlike eluviisidega noormehe, kelle jaoks polnud varem mingi probleem pärast töölt koju tulekut teha 40 kilomeetrine jalgrattasõit, kuid nüüd ei jaksa ta töölt koju tulles teha muud, kui otse voodisse minna. Ja see on vaid ühe inimese näide,» ütleb ta.

«On tuhandeid teisi sarnaseid juhtumeid, kus koroonaviirus on inimeste tavapärased elud oma kuid kestvate sümptomitega täiesti ära rikkunud,» kirjutab Rauno. «Samuti on see kõik psühholoogiliselt väga rõhuv ja masendav, sest kui ikka mitu kuud pärast viiruse saamist ei ole märgata paranemist nagu paljude puhul või kui halvemal juhul isegi sümptomeid aja jooksul juurde tuleb, on väga raske säilitada lootust, et asi üldse kunagi paremaks läheb.»

Lisaks meetmetele, mis aitavad koroonaviiruse levikut vähendada, peab Rauno üheks tähtsaimaks seda, et end tõbisena tundvad inimesed püsivad enne koroonatesti tulemuse saabumist kodus. «Praegusel ajal on parem eeldada ka väikse nohu või kurguvalu korral, et tegemist on koroonaga, kui et hiljem pärast mitmete inimestega kokkupuutumist teada saada, et tõesti olidki koroonapositiivne ja et tõenäoliselt nakatasid sellega ka juba kedagi teist,» usub ta.

Rauno jäi ise haigeks Hispaanias, kus puutus kokku ühe kohaliku perega, kes olenemata sümptomitest elas rutiinset elu edasi. «Muidugi hiljem, kui mina ka juba olin haigeks jäänud, tegid osad neist testi ja said teada, et tegemist oli ikka koroonaviirusega,» tõdes Rauno.

«Tagantjärele tarkusega ei oleks ma üldse pidanud sinna nii kauaks jääma, kui juhtumid juba kasvama hakkasid ega kohalikega läbi käima ja oleks ehk terveks jäänud. Mina muidugi ajas tagasi minna ei saa, et seda muuta, kuid Sina saad minu veast õppida ja ennast rohkem hoida,» kirjutas ta.

«Eriti nüüd, kui jõulud on varsti saabumas ja tavapäraselt saadakse ikka rohkem kokku ja peetakse ka pidusid, võiksime proovida olla eriti ettevaatlikud. Samuti, kui Sind neil päevil sõbrad välja kutsuvad, mõtle hoolega järgi, kas see on ikka hea mõte minna. Ehk on mõistlikum praegu sellistest asjadest loobuda ja piirduda mõneks ajaks nii palju kui võimalik, virtuaalse suhtlusega. Soovin Sulle rohkelt kannatlikkust ja püsivust seda teha,» lõpetas ta.