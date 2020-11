Põhja prefekt: politsei ei hakka maskita inimesi trahvima

«Kui me satume oma patrullimise käigus peale mingisugusele olukorrale, siis me sekkume ja selgitame inimestele, miks on need piirangud ikkagi ellu kutsutud. Vajadusel me ka fikseerime olukorra, kuid politsei kindlasti ei menetle ega trahvi kedagi, vaid me saadame need materjalid terviseametile ja terviseamet juba otsustab, mida ta edasi teeb,» ütles Jaani.