Terviseamet taunib musta reede allahindluskampaaniaid

«Kui on tulemas musta reede kampaania, siis on arusaadav, et need on kaupmeeste jaoks väga olulised tuluallikad olnud, aga seekord tuleks suuremad kampaaniad korraldada veebi vahendusel,» sõnas nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Hanna Sepp ning lisas, et kaebuste kogunemisel tuleb ametil reageerida ja vajadusel rakendada sunniraha.