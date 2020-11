Kaljulaid: uued ministrid on Ratasele lähedased parteifunktsionärid

Kaljulaidi sõnul on mõlema ministri suhtes ühiskonnal suured ootused. Nimelt peab haridusminister tõsiselt seisma oma valdkonna rahastamise eest ning lahendama väga suure probleemi seoses õpetajate järelkasvuga. «Selle põhjuseks on eelkõige õpetajate palgatase,» selgitas Kaljulaid.

«Seda silmas pidades oleksin oodanud, et haridusministriks kutsutakse selle valdkonna tugev asjatundja - keegi, kellel on pikaajaline kogemus just hariduses ja teaduses. Aga tuleb välja, et sellised inimesed on Eestis kahjuks otsa lõppenud. Mailis Reps oli ilmselt viimane,» rääkis Kaljulaid Postimehele. «Nüüd enam rohkem asjatundlikke inimesi lihtsalt ei ole.»