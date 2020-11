Dmitri Bõkov: Monumendid Putinile peaksid asuma igal sammul

Juferev oleks tahtnud, et ses paigas oleks rippunud Puškini portree. Juferev eksib. Kes on süüdi kõiges selles, mis Venemaal - sealhulgas Smolnõi linnaosakogus – toimub? Puškin või? Puškinil pole kaasaegse Venemaa riigiasutusse asja. See on pühaduseteotus, kui soovite. Aga Putin tuleb paigutada (hoidun kasutamast sõna «riputada», sest mu korteris pole ruumi viiele jõuameti esindajale) kõikjale kui peamine kaubamärk, kui ajastu tõeline kehastus.