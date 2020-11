Oktoobris rünnati Eesti küberruumi 279 korral

Eesti nakatatud serverist saadeti ähvardusi USAsse

Oktoobris nakatusid Emotetiga hotellidele, projekteerimisfirmale, erameditsiinipakkujale ning ka kohalikele omavalitsustele kuuluvad seadmed. Emotetiga nakatumine on ohtlik, sest pahavara võib paigaldada arvutisse uusi viiruseid, mis varastavad või krüpteerivad andmeid.

Samuti toimus intsident, kus kurjategijad võtsid üle Eestis asuva serveri ning kasutasid seda, et saata ähvarduskirju Ameerika Ühendriikide valijatele. Pahalased pääsesid serverile ligi, sest serveri turvanõrkus oli jäänud paikamata.

Selliseid näidisrünnakuid korraldatakse RIA teatel selleks, et hirmutada ettevõtteid ning nõuda neilt raha. Mitmel juhul on kurjategijad üritanud jäljendada suuri küberkurjategijate rühmitusi, et jätta endast tõsisem ja ohtlikum mulje.