Terviseamet: koroonapositiivne või lähikontaktne võiks olla valmis koroonadetektiivi kõneks

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemetsa sõnul on lisaks kasvavale nakatunute arvule murekohaks ka epidemioloogilise intervjuu kestvus, sest sageli hakkavad inimesed alles terviseameti kõne peale mõtlema, kus ja millal nad nakkusallikaga kokku puutusid. «Näiteks küsime seda, kus ning kelle käest võis inimene viiruse saada. Kindlasti peaksime lisaks potentsiaalse nakkusallika nimele ja sünnipäevale teadma ka seda, kas oletatava nakkusallika Covid-19 diagnoos on laboratoorselt kinnitatud,» ütles Vaiknemets. Lisaks on vajalik teada seda, kellele nakatunu ise võis viiruse edasi anda ning milliseid kohti ta nakkusohtlikuna külastas.